Киев, 21 января, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Для Украины 2024 года будет тяжёлым. Об этом 21 января заявил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Financial Times.

Oleksii Chumachenko/Global Look Press

«Говорить, что всё хорошо — это неправда», — сказал Буданов. По его словам, 2024 год будет тяжёлым для киевского режима.

Как отмечают журналисты FT, Буданов отказался давать какие-либо точные прогнозы для ВСУ на текущий год.

Как сообщало ИА Регнум, глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак заявил, что Украина не согласится на заморозку конфликта с Россией, а значит, не перейдёт к оборонительной стратегии в этом году. По его словам, переход к оборонительной стратегии во время конфликта быстро заканчивается его замораживанием, на что Киев категорически не согласен.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад и союзники Киева не требуют от Украины заморозки конфликта с Россией.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, а инициатива находится в руках Вооружённых сил РФ. Если так будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар, добавил он.

Также Путин отмечал, что врагом для России является не Украина, а Запад, руками которой он действует. Президент подчеркнул, что это Запад развязал против России настоящую агрессию, она шла по нарастающей из года в год. Глава государства уточнил, что сателлиты Запада пытались обрушить российскую государственную систему, посеять смуту, но подобные рецепты не сработали и не сработают в отношении России.