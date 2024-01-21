Москва, 21 января, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Российское посольство взаимодействует с афганской стороной по факту падения самолёта Falcon 10B в Афганистане. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российское посольство в Афганистане находится во взаимодействии с местной стороной. Контакт был установлен сразу же после получения соответствующего запроса от Росавиации. Благодарны афганской стороне за оказываемую помощь в разыскных работах», — приводит ТАСС слова дипломата.

Как передавало ИА Регнум, частный самолёт, летевший в Москву, потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан у границы с Таджикистаном. Незадолго до того, как борт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане. По предварительной версии, Falcon 10 упал из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек.

В самолёте находились два пассажира: 64-летняя Анна Евсюкова и 65-летний Анатолий Евсюков. Членами экипажа были Дмитрий Беляков, 41 год; Аркадий Грачёв, 42 года; Игорь Сывороткин, 26 лет и Павел Попов, 44 года.

Самолёт выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту была лежачая пациентка в тяжёлом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию, сообщил источник. По его словам, россиянку сопровождал муж, частный предприниматель, также гражданин России, который и оплатил выполнение рейса. Кроме семейной пары на борту была медицинская бригада и экипаж.