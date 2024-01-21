Москва, 21 января, 2024, 12:49 — ИА Регнум. На борту летевшего в частном самолёте Falcon 10 находились бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его жена Анна. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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По его данным, Евсюков — известный местный предприниматель в Волгодонске, владелец городского рынка «Авангард». Также он являлся застройщиком других торговых точек, включая торговые центры «Орбита», «Атлант», рынков «Восточный», «Машенька» и других.

На данный момент известно, что 65-летний Анатолий Евсюков и 64-летняя Анна Евсюкова могли экстренно направляться из Таиланда частным медицинским рейсом из-за тяжёлого состояния женщины.

Членами экипажа и медицинскими работниками были Дмитрий Беляков, 41 год; Аркадий Грачёв, 42 года; Игорь Сывороткин, 26 лет и Павел Попов, 44 года.

По данным «Известий», на борту, выполнявшем рейс санавиации, россиянку Анну сопровождал супруг Анатолий. Они вместе с сыном отдыхали в Таиланде, но в середине декабря Анна заболела. Сопроводить её на борту разрешили одному человеку.

Как передавало ИА Регнум, упавший в Афганистане самолёт Falcon направлялся в Москву. В Росавиации сообщили, что воздушное судно, пропавшее с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрировано в российском реестре гражданских воздушных судов. Ведомство рассказало, что находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски пропавшего самолёта.

Экипаж Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился около границы с Таджикистаном. На борту, по предварительным данным, находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. В СМИ сообщили, что разбившийся в Афганистане самолёт отклонился от первоначального курса.