Гонконг, Китай, 21 января, 2024, 12:50 — ИА Регнум. При участии в марафоне Standard Chartered Hong Kong Marathon в Гонконге умер один человек, 842 получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

Josiah Mackenzie

«Сегодня около 13:15 по местному времени (08:15 мск — Прим. ред.) полиция города получила сообщение о том, что после марафона один из участников, которому около 30 лет, потерял сознание на платформе станции метро Тинь Хау. Мужчину доставили в больницу. Ему оказали медицинскую помощь, но он умер», — говорится в сообщении.

Ещё один мужчина, принимавший участие в забеге на 10 км, упал на землю и потерял сознание недалеко от финишной черты, сообщает радиостанция. Его сердце остановилось, однако медики смогли его спасти, следует из информации.

Всего в больницы для оказания помощи доставили свыше 30 человек. В общей сложности различные травмы получили 842 участника забега. В основном это растяжения и ушибы», — уточняет СМИ.

Как передавало ИА Регнум, в Камеруне пострадали по меньшей мере 19 спортсменов из-за серии взрывов, прогремевших 25 февраля 2023 года во время ежегодного массового забега. По данным западных СМИ, троим потребовалось помощь хирургов. Всего в соревновании участвовали 529 спортсменов. Службы безопасности африканского государства назвали произошедшее терактом. Предположительно, взрывы организовали сепаратисты, добивающиеся отделения от Камеруна юго-западных районов.