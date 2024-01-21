Вашингтон, 21 января, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский злоупотреблял властью для устранения оппозиции на Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на книгу американского журналиста Саймона Шустера.

Ruslan Kaniuka/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Шустер рассказывает о том, как Зеленский использует военное положение для подавления оппозиции и замалчивания СМИ», — говорится в материале.

Так, отметил журналист, в ходе правления Зеленского бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили в госизмене, что не давало ему встречаться с американскими политиками, а помощники главкома ВСУ Валерия Залужного подвергались допросам и отстранялись со своих постов.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель Саймон Шустер 30 октября 2023 года в журнале Time, ссылаясь на рассказ одного из советников главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил, что чиновники на Украине воруют в очень больших масштабах. Журналист прибыл в Киев, думая, что украинские чиновники боятся брать взятки или присваивать государственные средства, но его разубедили. Люди воруют так, будто завтра не наступит, сообщил ему тогда советник Зеленского.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в августе в беседе с ИА Регнум заявил, что коррупция на Украине стала основой государственности. Он также отметил, что для украинских чиновников выгодно затягивать вооружённый конфликт, так как в этом случае можно больше украсть.