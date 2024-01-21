Москва, 21 января, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Стали известны имена людей, находившихся на борту упавшего в Афганистане самолёта Falcon 10. Об этом сообщает 21 января Telegram-канал «112».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В самолёте находились два пассажира: 64-летняя Анна Евсюкова и 65-летний Анатолий Евсюков.

Членами экипажа были Дмитрий Беляков, 41 год; Аркадий Грачёв, 42 года; Игорь Сывороткин, 26 лет и Павел Попов, 44 года.

Как сообщало ИА Регнум, частный самолёт, летевший в Москву, потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан у границы с Таджикистаном. Незадолго до того, как борт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане. По предварительной версии, Falcon 10 упал из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек.