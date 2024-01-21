Москва, 21 января, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Самолёт, который разбился в Афганистане, выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву, сообщил 21 января источник «РИА Новости» в таиландском аэропорту Утапао, находящемся в 40 километрах от курортного города Паттайя.

Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

«Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжёлом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию», — сказал он.

По словам источника, россиянку сопровождал муж, частный предприниматель, также гражданин России, который и оплатил выполнение рейса. Кроме семейной пары на борту была медицинская бригада и экипаж.

Как передавало ИА Регнум, экипаж Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился в районе Памира около границы с Таджикистаном. На борту, по предварительным данным, находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Экипаж при входе в зону Таджикистана сообщил о малом остатке топлива.

В СМИ сообщили, что все находившиеся на борту потерпевшего крушение частного самолёта в Афганистане четверо пассажиров и двое членов экипажа являются гражданами России.

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В Росавиации сообщили, что воздушное судно зарегистрировано в российском реестре гражданских воздушных судов. Ведомство рассказало, что находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски пропавшего самолёта.

Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолёта. Следователи, в том числе во взаимодействии с МИД России, организуют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.