Горловка, ДНР, 21 января, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранение при попадании украинского снаряда в школу в Никитовском районе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщается 21 января в Telegram-канале «Приходько РИК».

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«В результате прямого попадания снаряда ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) в школу № 68 (посёлок Шахты имени Н. А. Изотова) ранен мирный горловчанин», — говорится в сообщении.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с начала суток украинские военные выпустили по Горловке 11 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 января под обстрел в Горловке попала бригада скорой помощи. Фельдшер получила ранения и повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука.

Кроме того, ВСУ 20 января обстреляли центр Горловки, повредив многоквартирные жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и учреждения образования. Один человек погиб, восемь получили ранения.