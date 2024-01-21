Москва, 21 января, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки перехватили 43 украинских беспилотника и тактическую ракету «Точка-У». Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 21 января на брифинге.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

По данным ведомства, также были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Беспилотники ВСУ в количестве 43 единиц уничтожены в районах населённых пунктов Великий Выселок, Лиман Первый в Харьковской области, Верхнекаменка, Белогоровка, Шипиловка в ЛНР, Спорное, Соледар в ДНР, Песчановка, Подлесное, Подстепное в Херсонской области и Каменка-Днепровская в Запорожской области.

Количество беспилотных летательных аппаратов противника, уничтоженных с начала проведения военной спецоперации, увеличилось до 10 957 единиц, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, за минувшие сутки, по данным Минобороны, российские военные освободили село Крахмальное в Харьковской области.

На артёмовском направлении, по информации военкоров, российские бойцы завладели брошенной противником боевой машиной пехоты. Они обнаружили подбитую БМП в полях, после чего отремонтировали и угнали «из-под носа врага».