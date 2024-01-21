Мельбурн, Австралия, 21 января, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Чехии, 11-й ракетке мира Барборе Крейчиковой в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

Panoramic/Global Look Press Мирра Андреева

16-летняя Андреева три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету её соперницы один эйс, шесть ошибок на подаче и шесть из 11 брейков.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января в третьем круге Андреева одержала волевую победу над француженкой Диан Парри в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5) в пользу Андреевой. В решающем сете она уступала со счетом 1:5, но дважды не дала Парри подать на матч, а также отыграла матчбол на своей подаче.

17 января Андреева обыграла представительницу Туниса, шестую ракетку мира Онс Жабер в матче второго круга со счётом 6:0, 6:2. До этого в первом круге она одержала победу над американкой Бернардой Перой со счётом 7:5, 6:2.