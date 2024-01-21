Пхеньян, 21 января, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Бывший председатель Верховного народного собрания КНДР Цой Тхэ Бок, занимавший этот пост 20 лет, ушёл из жизни. Об этом сообщает 21 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Цой Тхэ Бок

Память экс-председателя парламента почтил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, от его имени был возложен венок.

Цой Тхэ Бок назван «солдатом революции, преданным великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру». Отмечен особый вклад ветерана партии в революционное дело чучхе.

Цой Тхэ Бок, которому было 93 года, председательствовал в парламенте дольше всех своих предшественников. Он занимал этот пост с 1998 по 2019 год, отмечает агентство Yonhap.

Как сообщало ИА Регнум, Цой Тхэ Бок, находясь на посту председателя Верховного народного собрания КНДР, неоднократно был с визитом в России.