Умер бывший председатель парламента КНДР Цой Тхэ Бок
Умер бывший председатель парламента КНДР Цой Тхэ Бок, занимавший пост 20 лет
Пхеньян, 21 января, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Бывший председатель Верховного народного собрания КНДР Цой Тхэ Бок, занимавший этот пост 20 лет, ушёл из жизни. Об этом сообщает 21 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Память экс-председателя парламента почтил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, от его имени был возложен венок.
Цой Тхэ Бок назван «солдатом революции, преданным великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру». Отмечен особый вклад ветерана партии в революционное дело чучхе.
Цой Тхэ Бок, которому было 93 года, председательствовал в парламенте дольше всех своих предшественников. Он занимал этот пост с 1998 по 2019 год, отмечает агентство Yonhap.
Как сообщало ИА Регнум, Цой Тхэ Бок, находясь на посту председателя Верховного народного собрания КНДР, неоднократно был с визитом в России.