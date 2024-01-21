Нью-Дели, 21 января, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Разбившийся в Афганистане самолёт был зарегистрирован в Марокко. Об этом сообщает пресс-служба министерства гражданской авиации Индии в социальной сети.

Peter Schickert/Global Look Press

«Самолёт, только что разбившийся в Афганистане в результате авиакатастрофы, не является индийским регулярным, нерегулярным или чартерным самолётом. Это небольшой самолёт, зарегистрированный в Марокко», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, упавший в Афганистане самолёт Falcon направлялся в Москву. В Росавиации сообщили, что воздушное судно, пропавшее с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрировано в российском реестре гражданских воздушных судов. Ведомство рассказало, что находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски пропавшего самолёта.

Экипаж Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился около границы с Таджикистаном. На борту, по предварительным данным, находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. В Сми сообщили, что разбившийся в Афганистане самолёт отклонился от первоначального курса.

Экипаж самолёта Falkon 10, потерпевшего крушение в Афганистане, при входе в зону Таджикистана сообщил о малом остатке топлива.

В СМИ сообщили, что все находившиеся на борту потерпевшего крушение частного самолёта в Афганистане четверо пассажиров и двое членов экипажа являются гражданами России.