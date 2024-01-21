Кабул, 21 января, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Экипаж самолёта Falkon 10, потерпевшего крушение в Афганистане, при входе в зону Таджикистана сообщил о малом остатке топлива. Об этом сообщает Telegram-канал «112», ссылаясь на источник.

Кадр из видео

По его данным, экипаж самолёта при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра на эшелоне полёта и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе.

Уточняется, что сначала пилот доложил об отказе правого двигателя, а затем — об отказе левого двигателя, позже метка от воздушного судна пропала в 161 км от Душанбе.

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Как передавало ИА Регнум, упавший в Афганистане самолёт Falcon направлялся в Москву. В Росавиации сообщили, что воздушное судно, пропавшее с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрировано в российском реестре гражданских воздушных судов. Ведомство рассказало, что находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски пропавшего самолёта.

Экипаж Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился около границы с Таджикистаном. На борту, по предварительным данным, находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. В Сми сообщили, что разбившийся в Афганистане самолёт отклонился от первоначального курса.

На борту частного самолёта, потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан, находились двое российских граждан.