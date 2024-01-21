У потерпевшего крушение самолёта Falcon 10 оставалось мало топлива
«112»: самолёт Falcon 10 мог упасть в Афганистане из-за нехватки топлива
Кабул, 21 января, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Экипаж самолёта Falkon 10, потерпевшего крушение в Афганистане, при входе в зону Таджикистана сообщил о малом остатке топлива. Об этом сообщает Telegram-канал «112», ссылаясь на источник.
По его данным, экипаж самолёта при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра на эшелоне полёта и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе.
Уточняется, что сначала пилот доложил об отказе правого двигателя, а затем — об отказе левого двигателя, позже метка от воздушного судна пропала в 161 км от Душанбе.
Как передавало ИА Регнум, упавший в Афганистане самолёт Falcon направлялся в Москву. В Росавиации сообщили, что воздушное судно, пропавшее с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрировано в российском реестре гражданских воздушных судов. Ведомство рассказало, что находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски пропавшего самолёта.
Экипаж Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился около границы с Таджикистаном. На борту, по предварительным данным, находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. В Сми сообщили, что разбившийся в Афганистане самолёт отклонился от первоначального курса.
На борту частного самолёта, потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан, находились двое российских граждан.