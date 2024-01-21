К месту падения самолёта в Афганистане направили группу для расследования
Кабул, 21 января, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Группа для расследования ЧП направлена к месту крушения пассажирского самолёта, летевшего в Москву, на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает 21 января телеканал Tolo News.
О том, что в район крушения направлена группа для расследования инцидента, проинформировал глава департамента информации и культуры провинции Бадахшан.
Местные жители рассказали, что самолёт упал утром 21 января.
Ранее агентство Aamaj News сообщило о крушении самолёта индийской авиакомпании, летевшего в Москву, в горной местности в афганской провинции Бадахшан. Из-за техничейской неисправности борт отклонился от первоначального курса и упал у горы Топхане в районе Зебак.
По данным Росавиации, зарегистрированный в госреестре гражданских воздушных судов РФ самолёт Falcon должен был доставить двух пассажиров в Москву. Выполняя чартерный санитарный рейс, он вылетел из аэропорта Утапао в Таиланде и должен был сделать остановку в Ташкенте.
Как сообщало ИА Регнум, Росавиация находится на связи с воздушными властями Афганистана и Таджикистана, идёт поиски самолёта.