Донецк, 21 января, 2024, 11:24 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ Кировского района Донецка в микрорайоне Текстильщик погибли восемь человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Александр Сухов/РИА Новости

«По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик восемь погибших. Информация продолжает поступать», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января при обстреле Донецка военными киевского режима в Куйбышевском районе пострадала пенсионерка 1949 года рождения. Этот район ВСУ обстреляли дважды — около двух часов носи и в 9:50 утра. Днём ранее ВСУ четыре раза за день сбросили с беспилотника боеприпасы на Кировский район Донецка.

12 января в Горловке ДНР погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании. Трое медиков получили ранения. В реанимобиль, где они находились влетел украинский беспилотник.