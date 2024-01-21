Москва, 21 января, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Ответ России на конфискацию резервов ЦБ может обойтись западным странам как минимум в 288 млрд долларов. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на национальные статистические данные государств.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что объём прямых инвестиций Евросоюза, стран «Группы семи» (G7), Швейцарии и Австралии в российскую экономику на конец 2022 года составил 288 млрд долларов. Одновременно с этим с учётом запрета на вывод недружественными резидентами средств из России указанная сумма могла существенно вырасти из-за перевода этих средств на счета типа «С». Уточняется, что на долю Евросоюза приходится 223,3 млрд долларов активов.

Как передавало ИА Регнум, ранее вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем сообщил, что техническая работа по использованию доходов от замороженных суверенных активов России уже началась в Евросоюзе.

В конце 2023 года Еврокомиссия предложила использовать прибыль от замороженных российских активов в интересах Украины. По словам ван Петегема, министры стран ЕС в ходе заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам обсудили эту идею и пришли к твёрдому намерению быстро продвигаться в этом вопросе.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники 12 января сообщило, что Россия готовится к юридическим процедурам, чтобы пресечь любые попытки США и Евросоюза конфисковать замороженные активы Центробанка.

В материале указывалось, что российские власти заказывали экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах. Также отмечается, что чёткие международные правила в этой сфере отсутствуют, поэтому любые попытки захвата активов будут опираться на внутренние правовые нормы государств, которые ввели санкции против России.

После начала СВО Евросоюз, государства «Группы семи» (G7) заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно 300 млрд евро. Около 200 млрд евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, которая специализируется на работе с активами. По данным компании, за девять месяцев 2023 года она заработала около 3 млрд евро на инвестировании попавших под санкции российских активов.

Вместе с тем 11 января власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских активов на сумму около $300 млрд. Вашингтон собирается передать эти деньги Киеву.