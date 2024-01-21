Усть-Луга, Ленинградская область, 21 января, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Две цистерны и насосная станция повреждены в результате пожара в терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом 21 января сообщил ТАСС со ссылкой на дежурную службу администрации Кингисеппского района.

Петр Ковалев/ТАСС

«Не закончилось ещё горение, горит с 02:50 [мск], ёмкость 100 куб. м. Пожар локализован, только одна ёмкость осталась. До этого горела эта ёмкость и насос по перекачке сжиженного газа», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ещё у соседней емкости была разгерметизация, но её быстро устранили.

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Как ранее передавало ИА Регнум, терминал компании «Новатэк» загорелся ночью 21 января в морском порту Усть-Луга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что пострадавших нет, работников успели оперативно эвакуировать. Специалисты администрации Ленобласти также выехали на место ЧП. Причины пожара устанавливаются.

Глава Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил, что терминал «Новатэка» в порту Усть-Луга загорелся в результате двух взрывов.