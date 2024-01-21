Москва, 21 января, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Двое российских граждан находились на борту частного самолёта, потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщили 21 января в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На борту самолета Falcon 10B, пропавшего над Афганистаном, было двое россиян», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее агентство Aamaj News сообщило о крушении самолёта, летевшего в Москву, в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Отмечалось, что причиной стала техническая неисправность. Самолёт отклонился от первоначального курса и упал у горы Топхане в районе Зебак.

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Как сообщало ИА Регнум, самолёт Falcon 10, вечером 20 января пропавший с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрирован в российском реестре гражданских воздушных судов. Он принадлежит компании «Атлетик групп» и частному лицу.

По данным Росавиации, на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира. Самолёт выполнял чартерный санитарный рейс, он вылетел из аэропорта Утапао в Таиланде и направлялся в московский аэропорт Жуковский. Маршрут предполагал остановку в Ташкенте. Ведутся поиски самолёта.