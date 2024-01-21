Сухум, 21 января, 2024, 11:00 — ИА Регнум. В абхазской столице Сухуме тысячи картин сгорели в Национальной картинной галерее, пишет абхазское агентство Апсныпресс.

Кадр из видео

По данным временно исполняющей обязанности министра культуры Динары Смыр, в результате пожара сгорело более четырёх тысяч картин.

«Можно сказать, всё сгорело. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4000 экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», — передаёт агентство слова Смыр.

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В МЧС Абхазии уточнили, что возгорание началось около 4:00 утра. К ликвидации пожара было привлечено более 10 пожарных расчётов. Возгорание удалось локализовать к 07:00 утра. В ведомстве отметили, что пожарные не дали распространиться огню на располагающиеся возле галереи Абхазский и Русский театры.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре прошлого года в Ярославле вспыхнула бывшая усадьба купца Вахрамеева в центре города. Тогда огонь возник в постройке 1912 года, которая является памятником федерального значения. Она расположена по адресу: улица Ушинского, 16. Ранее в здании также располагался военкомат. Огонь охватил площадь 200 кв. метров на втором этаже постройки. В ходе тушения пожара удалось спасти одного человека.

В июле 2022 года в деревне Любенск в Псковской области загорелся музей-усадьба композитора Николая Римского-Корсакова. Причиной возгорания стали использование газовой горелки при работах по гидроизоляции кровли.

В середине декабря вспыхнул пожар в старинном здании в Малом Знаменском переулке в Москве (известном как усадьба Лопухиных). В ходе происшествия пострадал человек и произошло обрушение.