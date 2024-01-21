Берлин, 21 января, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Беженцы, которым выдали банковские карты вместо наличных денег, начали уезжать из Германии из-за недовольства этим нововведением, пишет газета Bild am Sonntag в Telegram-канале.

Sebastian Gollnow/Global Look Press

Отмечается, что правительство ФРГ сейчас изучает возможность введения банковских карт для беженцев вместо выдачи им наличных денег.

Вместе с тем в округе Грайц уже начали выдавать карты, беженцы там получили порядка 200 платёжных карт.

По словам руководителя службы по делам беженцев Дагмары Пёланд, в декабре 2023 года 15 беженцев заявили, что им нужны наличные деньги, а не карты, после чего покинули территорию Германии.

Пёланд добавила, что нововведение позволяет властям «отделить зёрна от плевел».

Как передавало ИА Регнум, глава оппозиционного «Христианско-демократического союза» Германии Фридрих Мерц считает, что украинских беженцев нужно заставить зарабатывать на жизнь своим трудом, а не ждать пособий. Он привёл в пример Нидерланды, где работает каждый второй украинец, Польшу, где трудятся 65% беженцев, и Данию (78%). При этом, подчеркнул оппозиционер, в Германии работает лишь пятая часть украинцев. В то время как в ФРГ нашли убежище более 1 млн беженцев с Украины.

Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зёдер уверен, что правительству Германии нужно прекратить выплачивать пособия вновь прибывающим в страну украинцам. Он сказал, что нельзя менять законы, по которым беженцы уже начали получать выплаты, но призвал изменить правила для тех, кто будет приезжать в будущем. Политик призвал стимулировать мигрантов искать работу.