Торонто, Канада, 21 января, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе американец Шон Стрикленд проиграл южноафриканцу Дрикусу Дю Плесси в главном поединке турнира UFC 297, который прошёл в канадском Торонто в ночь на 21 января.

Nathan Denette/Global Look Press

Бой продлился все пять раундов. Дю Плесси был признан победителем раздельным решением судей — 48:47, 48:47, 47:48.

Теперь на счету 30-летнего южноафриканского бойца 21 победа в смешанных единоборствах при двух поражениях. В активе 32-летнего Стрикленда 28 побед и шесть поражений.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский боец Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Арнольдом Алленом на турнире UFC 297 в Торонто. Единогласным решением судьи отдали победу 29-летнему россиянину. Уроженец Ингушетии выиграл 18-й бой в карьере и восьмой подряд в UFC, не потерпев ни одного поражения в ММА.