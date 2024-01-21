Ленинградская область, 21 января, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Огонь в терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга в Ленинградской области локализовали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Петр Ковалев/ТАСС

«Спасатели доложили о локализации возгорания в терминале «Новатэк» в порту Усть-Луга. Уровень пожара понижен до второго», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, терминал компании «Новатэк» в морском порту Усть-Луга загорелся в результате двух взрывов, сообщил 21 января глава Кингисеппского района Юрий Запалатский. Он добавил, что жертв и пострадавших нет. Также Запалатский отметил, что в три часа ночи администрация собрала штаб по безопасности, на котором присутствовали все федеральные, региональные и местные структуры власти. Было принято решение о введении режима повышенной готовности.