Петропавловск-Камчатский, 21 января, 2024, 10:33 — ИА Регнум. На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Serguei Fomine/Global Look Press

«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 21 января в акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оно произошло в 124 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 45 км. Магнитуда составила 5,0.

В ведомстве добавили, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в Японии в районе полуострова Ното префектуры Исикава произошла серия крупных землетрясений. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. На западном побережье Японии объявили угрозу цунами, а затем впервые с 2011 года — большого цунами. На побережье в ряде мест высота волн составила 4,2 метра.

Из-за землетрясений оказались разрушены дороги и коммуникации. Более 1400 домов частично или полностью разрушены, без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 13,5 тысячи. На местах работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны. Число жертв землетрясения достигло 213 человек.