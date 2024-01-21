Киев, 21 января, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Украина не согласится на заморозку конфликта с Россией, а значит, не перейдёт к оборонительной стратегии в этом году, заявил глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак в интервью французской газете Le Figaro.

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Он отметил, что переход к оборонительной стратегии во время конфликта быстро заканчивается его замораживанием, на что Киев категорически не согласен.

«Мы никогда не смиримся с замороженным конфликтом с (президентом России) Владимиром Путиным», — сказал Ермак.

Он добавил, что для Украины в 2024 году главное оставаться реалистами, продолжать взаимодействие с союзниками и не останавливаться.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил, что Запад и союзники Киева не требуют от Украины заморозки конфликта с Россией.

По его словам, Путин не хочет «ни замороженного конфликта», ни мирного решения любыми средствами.

Однако Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу с Киевом, чтобы урегулировать конфликт. 5 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия открыта к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако украинские власти сами решили прервать переговоры с Россией в 2022 году.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва готова к мирному разрешению ситуации на Украине, но главное для России — достижение поставленных целей.

Он напомнил, что начиная с октября 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский выступает против дипломатического решения кризиса, он также подписал указ о невозможности переговоров с президентом России. В качестве приемлемого для себя варианта Зеленский выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год и подчеркнул, что тогда можно будет говорить о переговорах.

В середине ноября 2023 года Зеленский заявил, что конфликт с Россией Украина не может позволить себе заморозить, его нужно завершать на украинских условиях.

Вместе с тем Путин на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского 1 января заявил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится в руках Вооружённых сил РФ. Спецоперация в целом проходит удовлетворительно, ситуация в зоне проведения СВО меняется, а противник «сдувается», сказал президент.