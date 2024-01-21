Париж, 21 января, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном выделении в помощь Украине очередных 50 млрд евро. Свой комментарий политик оставил в социальной сети X.

Zuma/TASS Флориан Филиппо

«Что за безумие! <…> Это означает, что десять миллиардов будут выделены Францией», — подчеркнул Филиппо.

По его словам, этих средств хватило бы на строительство во Франции 50 новых больниц, при этом никто не предоставлял председателю Еврокомиссии полномочия тратить деньги французских налогоплательщиков. Филиппо выразил удивление тем фактом, что никто из его французских коллег в Европарламенте не проголосовал против очередного пакета помощи киевскому режиму.

«Хватит!» — резюмировал политик.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия готовит альтернативные варианты финансовой поддержки Украины со стороны ЕС на случай, если сорвутся переговоры по выделению таких средств из общеевропейского бюджета. Она отметила, что средств, которые были перечислены в конце 2023 года, Украине должно хватить на некоторое время.

По итогам встречи с лидерами Швеции и Финляндии глава ЕК заявила о возможном выделении Киеву очередных 50 млрд евро. В середине декабря Венгрия в ходе саммита в Брюсселе наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы, включая 50 млрд евро, предназначенных для Украины. Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Киева запланирован 1 февраля в Брюсселе.