Москва, 21 января, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Два мирных жителя Херсонской области погибли при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщили 21 января в военном следственном управлении СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Украинские войска, уточнили военные следователи, обстреляли с применением артиллерии «натовского» калибра 155 мм город Алёшки Херсонской области. В результате среди мирного населения два человека погибли.

Жилые дома получили многочисленные повреждения от обстрелов. Действия ВСУ стали очередным преступлением в отношении мирного населения региона, добавили представители СК в беседе с ТАСС.

Новость дополняется