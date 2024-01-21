Симферополь, 21 января, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Германские власти должны вернуть музеям Крыма ценности, похищенные в годы фашистской оккупации. Об этом заявил 21 января глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Архивные данные указывают на то, что многие музейные ценности были уничтожены или вывезены оккупантами в Германию. В их числе — сокровища дворца-музея в Алупке. До войны в Крыму работали 25 музеев, отметил он.

«Все они понесли тяжёлые невосполнимые потери. Власти ФРГ должны вернуть похищенное», — сказал «РИА Новости» Константинов.

Он добавил, что Россия сможет потребовать судебного разбирательства по этому поводу после очередной победы над Западом. По мнению парламентария, должна «жёстче проводиться» компенсация потерь России.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Верховный суд Нидерландов постановил вернуть Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма. Судебный спор вокруг крымских сокровищ начался после отказа Нидерландов возвращать их в Крым после того, как регион вошёл в состав России по итогам референдума. В 2014 году коллекцию вывезли в Амстердам для участия в выставке в археологическом музее.

Комментируя это решение, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скифское золото частью культурного наследия Крыма. По её словам, этот факт не могут отменить решения ангажированных судов.

Скифское золото принадлежит Крыму и должно находиться на территории этого российского региона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению историка, политолога и публициста Михаила Смолина, передача скифского золота Украине — это воровство и свидетельство того, что никакая выставочная деятельность и сотрудничество России с европейскими музейными площадками сегодня невозможны, поскольку гарантий возврата нет.