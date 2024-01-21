Вашингтон, 21 января, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Армия Израиля за более чем 100 дней операции в секторе Газа уничтожила от 20% до 30% радикалов палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на подсчёты американских разведведомств.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

Издание отмечает, что эти цифры «пока далеки от целей Израиля» по уничтожению движения. До обострения палестино-израильского конфликта разведслужбы США оценивали число боевиков ХАМАС в диапазоне от 25 до 30 тысяч человек, говорится в публикации.

Отмечается, что у ХАМАС «всё ещё есть достаточно боеприпасов для продолжения нанесения ударов по Израилю и израильским войскам в Газе на протяжении нескольких месяцев». Палестинское движение также пытается восстановить присутствие своих полицейских в городе Газа на севере анклава, сообщает издание.

Как передавало ИА Регнум, 13 января Нетаньяху в ходе пресс-конференции по прошествии 100 дней вооружённой конфронтации заявил, что ЦАХАЛ продолжает проведение военной операции против ХАМАС. Он подчеркнул, что Израиль продолжит войну до тех пор, пока не будут достигнуты главные цели, а именно ликвидация палестинского движения и освобождение всех удерживаемых заложников.

В конце прошлого года Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля продолжит военную операцию в секторе Газа в 2024 году. По словам политика, кампания в секторе Газа продлится ещё много месяцев, пока не будут уничтожены все объекты ХАМАС на территории палестинского анклава и не будут возвращены домой все заложники.

Израильская армия начала операцию «Железные мечи» против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как 7 октября еврейское государство подверглось беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из анклава. За ней последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля.