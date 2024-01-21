Торонто, Канада, 21 января, 2024, 08:09 — ИА Регнум. В ночь на 21 января в Торонто на турнире UFC 297 российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев взял вверх над британцем Арнольдом Алленом. Таким образом, он продолжил серию из восьми победных поединков подряд по очкам.

rsport. ria.ru Российский боец ММА Мовсар Евлоев

Встреча продлилась всего три раунда. Единогласным решением судьи отдали победу 29-летнему россиянину. Уроженец Ингушетии выиграл 18-й бой в карьере и восьмой подряд в UFC, не потерпев ни одного поражения в ММА.

На счету его соперника Аллена третье поражение при 19 победах.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2023 года российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко нокаутировал представителя Сербии Александара Илича в главном поединке турнира RCC 17. Турнир проходил в Екатеринбурге. Уже на четвёртой минуте первого раунда Шлеменко смог эффектным броском отправить своего соперника на пол, где произвёл его добивание. После этого рефери присудил россиянину победу техническим нокаутом.

В активе 39-летнего Шлеменко стало 63 победы, 15 поражений, одна ничья и один бой, который был признан несостоявшимся.