Москва, 21 января, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Ряды ВСУ пополнили самые замотивированные женщины-военнослужащие, рассказал MK.RU военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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По его словам, с начала конфликта в украинской армии значительно возросло количество женщин. В настоящее время их насчитывается около 43 тысяч.

Эксперт подчеркнул разницу между женщиной-санитаркой, в том числе из батальонного звена, и женщиной-солдатом, сознательно взявшей в руки оружие. На войне действует принцип, если не ты, то тебя уничтожат, напомнил Дандыкин.

Он добавил, что в подразделение К-2 54-й бригады ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие. По мнению аналитика, это не последняя украинская рота, состоящая исключительно из женщин.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы «Ахмата» на кременском направлении в зоне спецоперации обнаружили на позициях ВСУ женскую роту. По словам российского военного с позывным Аид, ВСУ завели 111-ю бригаду территориальной обороны на подмогу 12-й бригаде специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сначала бойцы думали об акустических ловушках, но после радиоперехватов стало понятно, что на позициях стоят женщины. На этом участке фронта они выполняют функции операторов беспилотников и снайперов.

В декабре 2023 года депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала всех волонтёров, в том числе и женщин, идти добровольцами на фронт. «Лучшее волонтёрство» в 2024 году — это прийти служить в ВСУ, сказала она.

С октября 2023 года в Киеве женщин с медицинским и фармацевтическим образованием начали проверять и ставить на воинский учёт. Из-за этого начались массовые увольнения соответствующих специалистов и их миграция из страны. Требование встать на учёт также коснулось научных сотрудниц и глав подразделений здравоохранения.