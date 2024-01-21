Москва, 21 января, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Российские моряки в мозамбикском порту Мапуту оказались заложниками финансово-имущественного спора. Дипмиссия предпринимает усилия по их репатриации. Об этом «РИА Новости» рассказали в МИД России.

Флаг Мозамбика

По словам представителей посольства, члены команды, среди которых есть россияне, уже восемь месяцев сидят без топлива и электричества на борту рыболовецкого судна Volopas под флагом Камеруна в порту Мапуту. Моряков, в числе которых есть также граждане Украины и Литвы, кормят раз в день.

На судне находятся пять человек, из них двое, в том числе капитан — россияне. Посольство в Мозамбике обратилось за помощью в освобождении моряков к местным властям.

«В МИД Мозамбика были направлены соответствующие ноты, установлен контакт с представителями МВД, Национальной миграционной службы, администрации порта города Мапуту»,— сказали дипломаты.

Но, несмотря на предпринимаемые усилия, вопрос с репатриацией моряков до сих пор решить не удалось.

«Фактически они оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом», — пояснили в МИД.

Известно, что моряки получают зарплату и могут сходить на берег, жалоб на здоровье нет, техническое состояние судна — удовлетворительное.

Как сообщало ИА Регнум, грузовое судно MV Lila Norfolk, которое следовало под флагом Либерии с индийским экипажем на борту, было захвачено около побережья Сомали.

Телеканал Fox News 27 ноября 2023 года сообщил, что пираты, напавшие на танкер Central Park у побережья Йемена, были задержаны и допрошены военными США.