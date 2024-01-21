Наступивший 697-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления замминистра обороны Украины генерала Ивана Гаврилюка относительно исхода СВО. Согласившись с тем, что время переговоров в Россией в конце концов настанет, в интервью берлинской газете Der Tagesspiegel он подчеркнул, что одним из условий от «коалиции государств», поддерживающих Киев, станет отказ России от ядерного оружия (ЯО) и принятие в отношении страны «превентивных механизмов».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Поскольку российское ЯО представляет угрозу для всего мира, считает Гаврилюк. Также, по его словам, Украина рассчитывает «восстановить» свои границы 1991 года.

Тем временем только за одни сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились порядка 320 военнослужащих в боях на донецком направлении, сообщили 20 января в Минобороны РФ. В районах населённых пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой Народной Республики отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

На херсонском направлении силами расчётов переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» и экипажей ЗРК «Стрела-10М» из группировки «Днепр» сбиты два вражеских разведывательных беспилотника «Валькирия» и «Фурия».

Российские войска имеют пятикратное преимущество у Днепра, среди украинских бойцов фиксируются большие потери, пожаловался британскому изданию The Financial Times разведчик ВСУ, представившийся Иваном.

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