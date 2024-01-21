Вашингтон, 21 января, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты выступили против хуситов в основном по идеологическим соображениям. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Байден признал, что наносимые удары пока не смогли обескуражить лидеров хуситов, которые пообещали отомстить Америке и Британии, чьи военные участвовали в забастовках в Йемене», — напомнили авторы материала.

Окружение президента Джо Байдена на этой неделе обсудило варианты дальнейшего реагирования администрации на поддерживаемое Ираном движение хуситов. В субботу Центральное командование США объявило о своём последнем ударе по противокорабельной ракете, которая была подготовлена к запуску.

Источники газеты сравнили решение Байдена начать операцию против хуситов с его действиями по отношению к Украины, которой он выделяет миллиарды долларов военной помощи.

Никто, как пишут авторы издания, сегодня не может сказать, насколько операция против хуситов в Красном море растянется. Однозначно не на годы, но всё зависит от военной мощности сторон, заключили авторы.

«Мы не пытаемся победить хуситов. У нас нет стремления вторгаться в Йемен. Наше стремление — ослабить их возможность в будущем осуществлять подобные атаки», — цитирует газета высокопоставленный источник.

При этом его коллега считает, что у американского президента есть определённые цели.

«Идеология, а не экономика, является главной движущей силой решения Байдена начать военные действия», — предположил чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, США и Великобритания наносят удары по объектам йеменских хуситов в Ходейде. По району Аль-Джабана, расположенному в прибрежной части города, нанесены как минимум два авиаудара.

18 января газета The New York Times со ссылкой на источники оповестила о пятой за неделю атаке ВС США по объектам хуситов. Удары были нанесены по ракетам и пусковым установкам якобы после получения разведданных о том, что готовится атака на коммерческие суда и военные корабли в Красном море.

Член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад отмечал, что хуситы продолжат наносить удары по американским военным и торговым судам. Предпринятые Вашингтоном меры не остановят движение, которое продолжит поддерживать палестинцев в секторе Газа всеми возможными способами, подчеркнул он.

Кроме того, хуситы пригрозили США прямой и полномасштабной войной в случае продолжения противостояния. По словам высокопоставленного лидера хуситов Али аль-Кахума, после американской агрессии Йемен станет кладбищем для США, и американцы покинут регион униженными.

Вместе с тем российским и китайским судам ничего не угрожает в Красном море, отмечал в свою очередь член политбюро «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед аль-Бахити.