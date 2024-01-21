Москва, 21 января, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Юг» в зоне спецоперации отразили четыре атаки штурмовых групп украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

По словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, были отражены четыре атаки групп штурмовиков 24-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах сёл Шумы и Белогоровка.

«Артиллерия поразила живую силу и технику в трёх механизированных украинских бригадах в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часов Яра. Ранеными и убитыми противник на донецком направлении потерял до 320 военных», — сказал Астафьев.

Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20. Средствами ПВО и РЭБ сбиты шесть беспилотников ВСУ в районах Богдановки и Белогоровки ДНР, а также реактивный снаряд HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, силами подразделений ПВО российских десантников из группировки «Днепр» были сбиты два разведывательных беспилотника ВСУ на херсонском направлении.

Украинским морским пехотинцам придётся отступать в Крынках на восточном берегу Днепра из-за невозможности сдержать наступление российских войск, заявил британскому изданию The Financial Times разведчик ВСУ, представившийся Иваном.