Херсон, 21 января, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Силами подразделений ПВО российских десантников из группировки «Днепр» были сбиты два разведывательных беспилотника ВСУ на херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Минобороны России ПЗРК «Верба»

При выявлении вражеских беспилотников у российских позиций десантники в составе расчётов переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» и экипажей ЗРК «Стрела-10М», берут цели на сопровождение и уничтожают украинские БПЛА пусками ракет, уточнили в ведомстве.

Таким образом удалось уничтожить два разведывательных беспилотника ВСУ «Валькирия» и «Фурия».

Как сообщало ИА Регнум, 20 января российские средства ПВО пресекли атаку украинских боевиков с помощью БПЛА над Тульской областью. Дрон уничтожили около 23:50 мск. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В это же время над Смоленской областью был сбит другой вражеский дрон. Информация о разрушениях не поступала. Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что в результате обезвреживания украинского коптера никто не пострадал.