Усть-Луга, Ленинградская область, 21 января, 2024, 05:01 — ИА Регнум. В Сети появилось видео мощного пожара в морском торговом порту Усть-Луги Кингисеппского района Ленинградской области. Терминал «Новатэк» находится в Лужской губе Финского залива Балтийского моря. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

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Также видео с пожара разместил в своём Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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На кадрах видно языки сильного огня, чёрный дым. Очевидцы сообщили о нескольких взрывах. В порту есть ёмкости с аммиаком и азотом.

Также в порту стоят суда под погрузку.

В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате пожара в порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк» никто не пострадал. Всех людей эвакуировали. На место ЧП выехали специалисты областной администрации.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах вспыхнул утром 13 января. Сообщалось о возгорании 70 тыс. кв. м. Предварительная сумма ущерба компании оценивается в 15 млрд рублей.

Днём 20 января на Железнодорожной улице в Пушкинском районе Петербурга произошёл пожар в здании автосервиса.