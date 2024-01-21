Глава Wildberries назвала пожар на складе в Шушарах большим испытанием
Глава Wildberries Бакальчук впервые прокомментировала пожар на складе компании
Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 21 января, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Основатель и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах. Соответствующее видео опубликовано 20 января в официальном Telegram-канале компании.
«Самое главное — это то, что все живы. <…> Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства», — сказала руководитель компании.
Также Бакальчук поблагодарила всех за поддержку и понимание, добавив что пожар стал большим испытанием для неё и команды.
Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января в Шушарах (район Петербурга) вспыхнул пожар на складе Wildberries. Огонь распространился на площади до 70 тыс. кв. метров. Ему присвоили высший ранг сложности. Открытое горение ликвидировали лишь на следующий день.
В МЧС рассказали, что возгорание возникло в складской и разгрузочно-погрузочной зонах. Здание сгоревшего склада не было застраховано. По данным источника в правоохранительных органах, руководство Wildberries планировало заключить страховой договор, но он так и не был подписан. Стоимость сгоревшего склада участники рынка оценили в несколько миллиардов рублей.
Компания Wildberries 19 января анонсировала реконструкцию сгоревшего склада в Шушарах. Маркетплейс надеется полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе, вернуться к привычным объёмам и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры. План находится на начальном этапе разработки.