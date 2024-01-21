Санкт-Петербург, 21 января, 2024, 04:05 — ИА Регнум. В Ленинградской области пожар произошёл в порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк». Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

LoggaWiggler Пожар

Пожар тушат сотрудники МЧС и Леноблпожспаса.

Дрозденко уточнил, что в результате пожара никто не пострадал. Всех людей эвакуировали. На место ЧП выехали специалисты областной администрации.

В администрации Кингисеппского района организовали оперативный штаб. Глава района Юрий Запалатский ввёл на территории режим повышенной готовности.