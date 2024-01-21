Санкт-Петербург, 21 января, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Концерт рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов) в петербургском «Гигант Холле» был прерван полицией вечером 20 января. «Фонтанка» рассказала об инциденте.

(сс) aiden marples Рэпер

В Калининском УМВД знали о концерте несовершеннолетних исполнителей, полиция следила за порядком. Прервать концерт стражам пришлось в тот момент, когда со сцены начали звучать нецензурные слова и высказывания о спецоперации.

По информации издания Меладзе родом из Грузии, ему 15 лет. Ахмедов из Петербурга, сколько ему лет, не уточняется.

Возрастной ценз на концерте был заявлен 16+.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее высказывалась о гонках Гоги Меладзе по трассе М-11.

В соцсетях пользователи написали, что вместе с рэперами в отдел увезли два десятки зрителей, таких же юных как и певцы. Якобы есть подозрения, что на концерте употребляли спиртное и даже было несколько драк, написал «РЕН ТВ».

Как сообщало ИА Регнум, Лефортовский суд Москвы вновь арестовал рэпера Vacio (Николая Васильева), участника скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, на десять суток по новому административному делу о мелком хулиганстве.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещённой одну из песен рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) под названием «Гнида». Текст песни насыщен нецензурной бранью, а также содержит завуалированную пропаганду употребления психоактивных веществ, что негативно влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей.