Умер актёр из «ДМБ» и «Боя с тенью» Виталий Вашедский
Умер актёр из «ДМБ» и «Боя с тенью» Виталий Вашедский
Москва, 21 января, 2024, 02:42 — ИА Регнум. На 59-м году жизни умер советский и российский артист театра и кино, актёр Театра на Таганке Виталий Вашедский.
О смерти коллеги в некрологе сообщили в пресс-службе театра.
«Соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!» — написали коллеги.
О причинах смерти не сообщается.
Виталий Вашедский родился в Подмосковье, окончил актёрский факультет ГИТИС, чуть позже режиссёрский факультет ВГИК.
Сниматься в кино стал в начале 80-х. В актёрской копилке — участие в более 90 проектах.
Зрителям Виталий Вашедский запомнился по фильмам и сериалам: «Кодекс чести», «Воровка», «ДМБ», «Романовы: Венценосная семья», «Марш-бросок», «Бой с тенью», «Вирус», «Час Волкова», «Сделано в СССР», «След», «Крапленый», «Охота на изюбря», «Дальнобойщики», «Предчувствие», «Универ».
Фильмы с участием Вашедского «Остров Юрьева» и «По зову сердца» ещё в производстве.
В Театре на Таганке Вашедский служил с 2000 года. Был занят в спектаклях «Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу» и других.