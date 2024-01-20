Москва, 21 января, 2024, 02:42 — ИА Регнум. На 59-м году жизни умер советский и российский артист театра и кино, актёр Театра на Таганке Виталий Вашедский.

kino-teatr.ru Виталий Вашедский

О смерти коллеги в некрологе сообщили в пресс-службе театра.

«Соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!» — написали коллеги.

О причинах смерти не сообщается.

Виталий Вашедский родился в Подмосковье, окончил актёрский факультет ГИТИС, чуть позже режиссёрский факультет ВГИК.

Сниматься в кино стал в начале 80-х. В актёрской копилке — участие в более 90 проектах.

Зрителям Виталий Вашедский запомнился по фильмам и сериалам: «Кодекс чести», «Воровка», «ДМБ», «Романовы: Венценосная семья», «Марш-бросок», «Бой с тенью», «Вирус», «Час Волкова», «Сделано в СССР», «След», «Крапленый», «Охота на изюбря», «Дальнобойщики», «Предчувствие», «Универ».

Фильмы с участием Вашедского «Остров Юрьева» и «По зову сердца» ещё в производстве.

В Театре на Таганке Вашедский служил с 2000 года. Был занят в спектаклях «Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу» и других.