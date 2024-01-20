Москва, 21 января, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Возведённая система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов украинских боевиков, отметил министр обороны России Сергей Шойгу, поздравляя 21 января военнослужащих и ветеранов с Днём инженерных войск.

Минобороны России Инженерные войска Российской армии

В поздравительной телеграмме также говорится, что личный состав войск с честью выполняет служебный долг, вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности России и способствует достижению побед на полях сражений.

По словам Шойгу, в ходе проведения специальной военной операции личный состав инженерных войск проявляет самоотверженность и мужество, с успехом решает ответственные задачи по организации переправ через водные преграды, разминированию и восстановлению различных объектов.

Министр поздравил военнослужащих с профессиональным праздником, поблагодарив за ратный труд и преданную службу.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января в Минобороны РФ подчеркнули, что в ходе спецоперации испытано порядка 50 перспективных средств вооружения для инженерных войск. Для повышения защищённости расчётов в понтонных автомобилях, буксирно-моторных катерах, а также землеройной технике было проведено бронирование кабин. В целом модернизацию прошли свыше 20 средств инженерного вооружения.

В 2023 году в интересах объединённой группировки войск России привлекли больше 500 тысяч человек, из них 420 тысяч по контракту. Поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию российской армии выполнены в полном объеме и в нужные сроки, подчеркнул 11 января зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.