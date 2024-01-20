Берлин, 21 января, 2024, 01:58 — ИА Регнум. В Гамбурге появилась статуя обнажённой женщины, сидящей на одном из контейнеров рядом с театром «Талия». Ранее её использовали как декорацию без головы в постановках. Местные жители признали в изваянии схожесть с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«В Гамбурге появилась статуя голой женщины. Люди узнали в ней Ангелу Меркель», — написала газета Bild, ссылаясь на отзывы немцев.

В Гамбурге появилась статуя обнажённой женщины

Представитель политической партии «Христианско-демократический союз ХДС» Свен Хильшер заявил, что это архитектурная композиция «оскорбительная». Он напомнил, что театр получает государственное финансирование и подобное «неприемлемо».

Как удалось выяснить газете, статую у театра выкупил один из бизнесменов, владелец зданий у театра.

«Он, вероятно, и приделал голову Меркель к голой скульптуре», — предположили горожане.

Как сообщало ИА Регнум, статую Свободы предложили перенести из Нью-Йорка в Россию. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет, объяснивший её тем, что США утратили право считаться оплотом демократии, а Россия в то же время защищает права народов на свободу выбора.

Неизвестный мужчина получил травмы в результате падения со статуи у театра имени Вахтангова на Арбате в центре Москвы. Он под аплодисменты очевидцев забрался на скульптуру в центре фонтана-памятника «Принцесса Турандот», чтобы сделать эффектные фотографии. Верхняя часть скульптуры, на которую пытался встать мужчина, отломилась и он упал вместе с ней.