Тель-Авив, Израиль, 21 января, 2024, 01:43 — ИА Регнум. В ходе боёв в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа израильские военные обнаружили туннель, где якобы палестинские радикалы из движения ХАМАС удерживали заложников. Об этом 20 января на брифинге заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум Война Израиль сектор Газа

«Военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили вход в туннель на основе точных разведданных, в доме террориста ХАМАС в Хан-Юнисе. Мы нашли пять узких тюремных камер, каждая с туалетом и матрасом и закрытая решёткой», — рассказал он.

Представитель ЦАХАЛ добавил, что военные на глубине около 20 метров под землёй прошли почти один километр по туннелю пока не обнаружили центральное помещение, в котором, по их мнению, удерживались заложники. По словам Хагари, в этом туннеле в разное время в жестоких условиях удерживались около 20 заложников. Когда военные нашли это помещение, то заложников в нём уже не было. Затем подземный лаз уничтожили, а все находки задокументировали, заключил Хагари.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года в подземных туннелях ХАМАС в секторе Газа военные ЦАХАЛ обнаружили тела пяти пленных израильтян, трое из них — офицер, сержант и полковник.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 13 января выдвинул очередное условие окончания операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По его словам, взятие под контроль границы сектора Газа с Египтом является одним из оснований завершения военной операции Тель-Авива. Израильские военные рассматривают несколько способов добиться взятия под контроль границы анклава с Египтом, сказал он.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания 2 января заявил, что израильских пленных освободят только на условиях палестинского движения, так как именно палестинцы являются «хозяевами положения». Инициативы по обмену заложниками будут рассматриваться только после прекращения огня со стороны Израиля, отметил он. ХАМАС готов участвовать в формировании объединённого палестинского правительства в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан, добавил Хания.

ХАМАС взял в заложники несколько десятков жителей Израиля, в том числе военнослужащих, во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Позднее состоялось несколько обменов — представителям ХАМАС были переданы граждане Палестины, находившиеся в израильских тюрьмах.