Москва, 21 января, 2024, 01:30 — ИА Регнум. В Москве в ночь с 12 на 13 января в своей машине был найден мёртвым российский актёр кино и сериалов Алексей Сдобнов. Ему было 57 лет. О безвременной смерти артиста сообщили родные и близкие.

blickpixel Траур

kinopoisk.ru Алексей Сдобнов

«Мы потеряли ещё одного хорошего актёра Сдобного Алексея Геннадьевича. Он не доехал домой», — написала его продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова на своей странице «ВКонтакте».

О внезапной смерти Алексея Сдобного 5-tv.ru рассказала и бывшая его супруга Виктория Маргелова. По её словам, у актёра были проблемы с сердцем, об этом он практически никому не говорил.

Известно, что Сдобнов занимался спортом, горными лыжами, борьбой и теннисом.

«Причиной смерти стала сердечная недостаточность», — добавил Маргелова.

Алексея Сдобнова похоронили в подмосковных Люберцах 16 января.

Он окончил Московский государственный институт культуры. Российскому зрителю известен по многим сериалам и фильмам, играл как главные роли, так и в эпизодах. Всего в фильмографии Алексея Сдобного почти 40 работ в кино.

Ему часто доставались «благородные» роли — врач, адвокат, опер, профессор, следователь, полковник. В одном из сериалов «Фемида видит» Сдобнов сыграл главаря банды Шорохова.

В его послужном списке такие фильмы как «Притяжение», «След», «Чикатило. Финальный сезон», «Гостиница «Россия», «Полицейский с Рублевки», «Склифосовский», «Кольская сверхглубокая», «Беспринципные-3», «Евгенич-2», «Девушки с Макаровым», «Домашнее поле», «Училки в законе-2», «Бумеранг» и другие.

Последняя работа — в сериале «Тайные мечты Алисы» (ещё в производстве). Сдобнов сыграл оптовика Михалыча.