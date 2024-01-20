Удине, Италия, 21 января, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Матч 21-го тура чемпионата Италии по футболу между командами «Удинезе» и «Миланом» 20 января был приостановлен на пять минут из-за поведения болельщиков.

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Встреча проходила в Удине. Игру остановили на 32-й минуте — 28-летний голкипер «Милана» Майк Меньян сказал арбитру о проявлениях расизма со стороны фанатов соперника.

Меньян ушёл с поля, но вскоре вернулся — его уговорили товарищи по команде.

Матч продолжился.

Как сообщало ИА Регнум, нападающего футбольного клуба «Спартак» Александра Соболева отстранили от тренировок. Наказав футболиста не только за жёлтую карточку в матче против «Крыльев Советов», из-за которой он пропустил игру с ЦСКА, но и за неоднократное нарушение командной дисциплины.

В мае Соболева дисквалифицировали на четыре матча за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. После апелляции «Спартака» этот срок сократили до трёх игр.