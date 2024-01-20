Штат Миссисипи, США, 20 января, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Не менее 61 человека погибли в США за прошедшие несколько дней из-за арктического циклона. Об этом сообщил телеканал NBC.

Andrey Мороз

Сильный снегопад накрыл части Северо-Востока и Среднего Запада, резкое похолодание привело к гололёду.

«Десятки миллионов людей будут страдать от леденящего холода и столкнутся с опасными обледенениями», — предупредили синоптики 20 января американцев.

Количество смертей, связанных с холодом и непогодой, возросло по меньшей мере до 61.

Больше всего погибших и пострадавших от морозов зарегистрировано в штатах Теннесси и Орегоне.

Как передавало ИА Регнум, резкие перепады температуры воздуха зимой — это нормальные скачки, происходящие из-за солнечных условий, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Сочи из-за непогоды объявили штормовое предупреждение. 21 января ожидаются усиление ветра до 15-17 м/с, сильные дожди, ливни с грозами, в горах сильный мокрый снег с сильным налипанием на деревьях и проводах, очень сильный снег.