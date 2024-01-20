Киев, 20 января, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Константин Котляр попытался оправдаться за рукопожатие своей дочери Елизаветы с россиянкой Владой Минчевой после встречи первого круга юниорского теннисного турнира Australian Open. Он назвал действия украинской спортсменки ошибочными, вызванными на фоне эмоций.

Global Look Press

Отец Елизаветы Котляр напомнил, что его дочери всего 16 лет и она не имеет опыта выступлений на крупных соревнованиях.

«Эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала своё поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал — пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница России. Это, безусловно, была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного», — привели слова Константина Котляра на сайте украинской федерации тенниса.

Отец 16-летней спортсменки добавил, что на самом деле его дочь является искренней патриоткой Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января российская теннисистка Влада Минчева и её соперница украинка Елизавета Котляр пожали друг другу руки после матча первого круга Australian Open. При этом россиянка обыграла украинку со счётом 6:2, 6:4.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила смелость украинской теннисистки, пожавшей руку россиянке после встречи. При этом политик выразила уверенность, что после этого поступка на родине Елизавету Котляр загнобят. По словам Журовой, во многих видах спорта рукопожатия были обязательными, но теперь Международному олимпийскому комитету, возможно, придётся пересмотреть это.

Российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных соревнованиях в нейтральном статусе. Такое решение приняли из-за продолжения СВО. Украинские теннисисты, выступающие во взрослой категории, отказались от традиционных рукопожатий со спортсменами из РФ и Белоруссии.