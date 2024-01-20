Санкт-Петербург, 20 января, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук опубликовала первое с момента пожара на складе в Шушарах видеообращение. Она обратилась к работникам, клиентам, партнёрам и поблагодарила за поддержку и понимание.

Council.gov.ru Татьяна Бакальчук

Руководитель и основательница компании призналась, что для Wildberries и для неё самой пожар был «большим испытанием».

«Самое главное, что все живы. Мы работаем над тем, чтобы скорее восстановить логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства», — сказала Татьяна Бакальчук.

По словам гендиректора, сотрудники компании круглосуточно работают: убирают последствия пожара и налаживают логистику.

Бакальчук заверила, что компания возвращает деньги покупателям и намерена отстроить новый склад в Шушарах.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе в Шушарах вспыхнул утром 13 января. Сообщалось о возгорании на площади 50 тыс. кв. м, позднее — 70 тыс. кв. м. Ему присвоили высший ранг сложности. Для ликвидации возгорания привлекли около 270 человек и 57 единиц пожарной техники.

Позже выяснилось, что здание сгоревшего склада могло быть не застраховано. Участники рынка оценили его стоимость в 2–5 млрд рублей.

В день ЧП источник в МЧС сообщал, что сгоревший склад ни разу не проверяли пожарные, а помещение ввели в эксплуатацию без разрешения. В Госстройнадзоре также отмечали, что руководство маркетплейса не подавало заявку на ввод складских помещений в эксплуатацию.

Известно, что один из сотрудников склада якобы намеревался поджечь его, о чём писал в рабочем чате. По этим данным, позже этот сотрудник заявил, что осуществил своё намерение. Он рассказал, что на такой поступок его побудили штрафы, которые накладывают в компании на работников склада. Позднее этот сотрудник стал отказываться от своих слов, сообщил, что к нему с проверкой пришли правоохранители, и удалил свой аккаунт в соцсетях.

Предварительная сумма ущерба компании — 15 млрд рублей.