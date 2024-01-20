Братислава, 20 января, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Словакию не устраивают некоторые условия, прописанные в оборонном соглашении с США. В связи с этим планируется открыть обсуждение на эту тему, заявил 20 января в эфире телеканала RTVS премьер-министр республики Роберт Фицо.

Иван Шилов ИА Регнум

Политик рассказал о проведённом анализе и сравнении с соглашением за подписью Чехии. Словацкий вариант документа — «без щепотки суверенитета», Братислава намерена открыть обсуждения, пояснил Фицо.

«Если будет какая-то американская колонна, то никто не может её остановить, никто не знает, что они везут, не можете спросить о том, что они везут в своих машинах», — отметил он в телеэфире.

Премьер добавил, что США могут использовать словацкие аэродромы без каких-либо дополнительных разрешений, кроме технического, необходимого для контроля за отсутствием там какого-то другого самолёта. При этом неизвестно, что привезут или вывезут, подчеркнул он.

Фицо заявил о прошедшем разговоре на эту тему с послом США, американского дипломата в ходе беседы оповестили о намерении республики открыть обсуждение по оборонному соглашению.

Как сообщало ИА Регнум, Роберт Фицо заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО и объявит об этом украинской стороне на встрече с главой правительства Денисом Шмыгалём. Премьер-министр заверил, что Киев не получит никакого оружия из государственных складов и от словацкой армии. Встреча запланирована на 24 января в Ужгороде.

Братислава так и не получила от США и Евросоюза порядка €700 млн за переданные украинской армии истребители МиГ-29, заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Также он обвинил прошлое словацкое правительство в том, что страна осталась без ракетной защиты и боевой авиации. Глава оборонного ведомства заверил, что будет требовать выполнения обещанных гарантий, в том числе и восполнения ПВО.