Киев, 20 января, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Киевским войскам придётся отступить вглубь подконтрольной территории для сужения линии фронта. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, капитан ВСУ Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

Иван Шилов ИА REGNUM

Лапин пояснил, что ВСУ уйдут в стратегическую оборону, а для этого нужны подготовленные позиции, которых нет. И как их создавать — тоже вопрос.

«Ну что, дальше будем лопатами копать?» — спросил офицер.

Для строительства более надежных укреплений и сокращения линии фронта, по словам политика, украинской армии нужно отойти вглубь своей территории и возводить оборонительные рубежи при помощи спецтехники. Ведь при отсутствии ВСУ преимущества в артиллерии у русских есть возможность разбирать «на молекулы блиндажи, укрепрайоны».

«Мы же понимаем, что никакой блиндаж не выдержит прямое попадание, если он не бетонный и не имеет 10-12 рядов перекрытия из бревен и земли», — сказал Лапин.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января российское военное ведомство опубликовало кадры уничтожения позиций Вооружённых сил Украины в районе посёлка Спорное в Донецкой Народной Республике.

Ситуация в зоне проведения спецоперации остаётся сложной, интенсивность боевых действий по-прежнему высокая. Об этом 20 января заявил советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк.